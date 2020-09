Idosa de 64 anos morre de covid em Volta Redonda; cidade tem 201 óbitos

Volta Redonda - Os dados sobre o coronavírus foram atualizados nesta quarta-feira, dia 16, pela Prefeitura de Volta Redonda. Mais uma morte foi registrada, uma idosa de 64 anos. Agora a cidade tem 201 óbitos por conta da doença.

De acordo com as informações do boletim, o município tem 5.657 casos confirmados e 19.617 notificados como suspeitos. Os curados são 4.985 e 9.888 exames deram negativo.

Houve um aumento de 0,72% dos casos suspeitos, 13,51% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados e não há nenhum registro de internação no Hospital de Campanha.



Sanitização



Mais três unidades de saúde passaram por higienização nesta quarta-feira, dia 16. A ação, que serve como prevenção do Coronavírus, foi realizada no Hospital de Campanha, no Hospital do Retiro e no Laboratório da UniFoa, também no Retiro.