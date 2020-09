Líder comunitária será vice na chapa de Alex Martins em Volta Redonda

Volta Redonda - Uma coligação partidária foi confirmada entre PSB, PDT e Rede Sustentabilidade para concorrer à prefeitura de Volta Redonda. A chapa será composta pelo ex-presidente da OAB-VR, Alex Martins, e como candidata a vice, a líder comunitária, Jussara Ferreira.

A decisão foi acertada na noite da quarta-feira, dia 16, depois de realizadas as convenções do PDT e Rede que aconteceram no mesmo dia, porém em locais diferentes.

O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Alex Martins falou sobre aliança partidária e a escolha da vice.

“É com muito orgulho que apresentamos Jussara Ferreira para compor a nossa chapa como pré-candidata a vice-prefeita de Volta Redonda. Mulher de fibra, Jussara é líder comunitária e técnica em contabilidade, foi secretária Geral do Conselho Tutelar durante 11 anos. Seja bem-vinda, Jussara! Juntos podemos construir o futuro de Volta Redonda”, declarou.