Força-tarefa de combate à covid-19 atinge 5 mil fiscalizações em Volta Redonda

Volta Redonda - A força-tarefa de Volta Redonda realiza mais uma etapa de fiscalização neste final de semana para verificar o cumprimento das medidas de segurança que devem ser adotadas dentro dos estabelecimentos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. O trabalho, que começou no final do mês de março, já alcançou 5 mil fiscalizações.

Neste final de semana, a equipe da força-tarefa, composta por pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público, percorrerá, mais uma vez, os principais centros comerciais da cidade e os pontos que tradicionalmente apresentam aglomeração.

Entre as principais normas que serão averiguadas durante a ação, estão aglomeração de pessoas, uso de máscaras e higienização, além do horário de abertura e fechamento dos estabelecimentos comerciais. As ações são realizadas baseadas nas denúncias da população, que vem contribuindo para o combate da doença, realizadas através da Central de Atendimento Único (CAU), pelo telefone 156, e também pelo aplicativo FiscalizaVR.

Segundo o diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, neste final de semana, além de atender as denúncias, as equipes que vão atuar durante o dia e à noite para reforçar as rondas em locais de aglomeração, como bares.

“Além de fiscalizar os locais que a população vem denunciando, fazemos ainda uma ronda em toda a cidade. Nossa equipe aproveita o momento da ação para tirar dúvidas das pessoas e também orienta sobre as normas de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e das medidas de segurança que devem ser adotadas”, disse o diretor.