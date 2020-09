Volta Redonda – No último sábado, dia 19, no período da manhã, uma mulher, de 42 anos, foi agredida com chutes no momento em que sofreu um assalto em Volta Redonda.

A vítima caminhava pela Rua 160, no bairro Laranjal, quando foi surpreendida pelo homem que a jogou no chão e a chutou.

Logo depois, o ladrão fugiu com os pertences da mulher. Ele levou uma bolsa que estava com cartão, documentos, aparelho celular e dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.