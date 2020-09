Avenida Paulo Erlei recebe nova sinalização viária em Volta Redonda

Volta Redonda - A pintura de uma nova sinalização viária teve início na Avenida Paulo Erlei, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. No último mês de agosto, as obras de um novo asfaltamento, de um sistema de drenagem no trecho comercial da avenida e nivelamento do solo também foram finalizadas no local.

De acordo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), a equipe começou as marcações para a pintura nesta segunda-feira, dia 21, e até o próximo dia 30, o serviço deve ser concluído.



Ainda segundo as informações da STMU, todo o trecho será dividido em acostamento, duas vias e uma ciclofaixa, como já era antes da obra de asfaltamento. A sinalização vai ajudar a garantir a segurança de motoristas e ciclistas que utilizam a via.