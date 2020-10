Sanitização na Vila Santa Cecília em Volta Redonda Gabriel Borges

Por O Dia

Volta Redonda - A sanitização dos espaços públicos e locais de maior circulação de pessoas, uma das principais medidas de combate à covid-19 adotadas pela Prefeitura de Volta Redonda desde o início da pandemia, em março, ganhou reforço. Há cerca de um mês, a equipe do Serviço de Abordagem Social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) acompanha a agenda diária da equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) para garantir que os locais onde ficam pessoas em situação de rua sejam higienizados.

Neste sábado, dia 17, a ação foi realizada no centro comercial da Vila Santa Cecília. A equipe da Smac, composta por assistente social e educador social, dialogou com as pessoas que ocupam a praça na lateral da agência do Banco do Brasil para que retirassem seus pertences para que a lavagem do local fosse realizada.

Publicidade

Segundo a assistente social Joveline Batista Tomaz, que coordena o Serviço de Abordagem Social, estabelecer vínculos de confiança para que as pessoas em situação de rua ingressem na rede de proteção do município ou sejam reinseridas na família é o principal objetivo. “Mas garantir os direitos desta população é igualmente importante”, disse.

Joveline Batista Tomaz explicou que, neste caso, a equipe acompanha a agenda de sanitização e higienização da Secretaria de Infraestrutura e avisa, previamente, às pessoas em situação de rua para que recolham seus pertences para que o trabalho seja realizado e ainda acompanhamos de perto no dia da ação.

Publicidade

“Além disso, explicamos a importância do trabalho de lavagem dos espaços públicos no combate à covid-19 e como eles podem estar vulneráveis ao vírus”, falou.

Ainda de acordo com as informações da SMI, o serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, é aplicado produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. As proximidades de agências bancárias, casas lotéricas, farmácias, supermercados e pontos de ônibus; e outros locais de grande circulação de pessoas são o foco da ação de sanitização e higienização.