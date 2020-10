Boletim coronavírus deste sábado, dia 17, em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda atualizou neste sábado, dia 17, os dados sobre a covid-19 na cidade. São 6.579 casos confirmados e 22.527 notificados como suspeitos.

De acordo com o boletim, as mortes por conta do coronavírus no município são 234. As pessoas curadas da doença são 5.720 e também 12.242 exames deram negativo.

Publicidade

Houve um aumento de 0,41% dos casos suspeitos, 5,88% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados e a ocupação do Hospital do Idoso está em 0%.