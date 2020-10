Voltaço assina contrato com jogadores ‘pratas da casa’ Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube assinou na última sexta-feira, dia 16, contrato profissional de dois anos com quatro jogadores pratas da casa: o lateral-esquerdo Marcinho, de 20 anos; os volantes Guilherme Eulálio e Pedro Thomaz, ambos de 20 anos; e o atacante Bebê, de 19 anos.

Todos os quatro atletas, que tinham contratos de formação com o clube, já integram o elenco profissional do Esquadrão de Aço que, atualmente, conta com 17 atletas formados nas categorias de base do Voltaço.

“Valorizar as categorias de base é a melhor maneira de pensar no futuro do Volta Redonda. O trabalho realizado na nossa base é muito forte, vem trazendo muitos frutos para clube e não é à toa que temos mais da metade do nosso elenco profissional com pratas da casa. Estes quatro atletas vêm fazendo grandes temporadas há anos na nossa base. Têm a confiança da diretoria e tenho certeza que, em um futuro breve, darão muitas alegrias para o clube”, destacou o presidente Flávio Horta.

O volante Pedro Thomaz, na Série C, e o atacante Bebê, no Estadual, já entraram em campo nesta temporada pela equipe principal do Voltaço, enquanto Marcinho e Guilherme Eulálio foram relacionados para partidas nas duas competições.

Por ainda terem idade sub-20, todos os quatro ainda disputam também o Campeonato Carioca da categoria.

“Feliz demais em estar realizando o sonho de assinar o meu primeiro contrato profissional. Só tenho que agradecer a diretoria e a todos que me ajudaram nesta caminhada. A torcida do Volta Redonda pode ter certeza que sempre vou dar o meu melhor em campo para poder retribuir tudo o que o Voltaço fez por mim”, afirmou o volante Eulálio, capitão da equipe sub-20.