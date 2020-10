Cida Diogo caminha pelos bairros de Volta Redonda ao longo do final de semana Divulgação

Volta Redonda - A candidata a prefeita de Volta Redonda, Cida Diogo (PT) caminhou pelos bairros São Luiz, Açude, Vila Santa Cecília e Sessenta ao longo do fim de semana. Junto com ela estava a vice, Nena Düppré (PV). Cida apresentou soluções para a economia ao caminhar pelas proximidades da Feira Livre de Volta Redonda, na manhã deste domingo, dia 18.

“Nós queremos transformar a Feira Livre de Volta Redonda no maior mercado a céu aberto da nossa região. E, com isso, atrair uma série de compradores de outras cidades para movimentar a economia da nossa cidade, para valorizar a feira. Precisamos estabelecer uma estratégia muito clara para fazer com que isso aconteça”, propôs a prefeitável pelo Partido dos Trabalhadores.



A coligação “A Esperança de Volta” apresenta no plano de governo a elaboração de um planejamento estratégico, com ampla participação empresarial e comunitária. Cida Diogo afirma ainda que dará apoio a pequenos empreendedores nos bairros e estímulo à constituição de microempresas, associações e cooperativas, por meio de subsídios e capacitação voltados aos trabalhadores.

Quanto à sustentabilidade econômica e o desenvolvimento local, a candidata também garante que dará apoio e fortalecimento aos polos comerciais já existentes e estruturados no município, “pois necessitam de um efetivo estímulo da prefeitura para crescer e se desenvolver”, defende.

E como alternativa para impactar na redução da desigualdade e ao mesmo tempo movimentar a economia, Cida Diogo também irá criar a moeda social, para atender os beneficiários de todos os programas sociais do município. Ela será disponibilizada através de um cartão a ser utilizado exclusivamente no comércio da cidade, incentivando a economia local.

“A moeda social também será o principal mecanismo do programa de Renda Básica da Cidadania, a ser implantado com o objetivo de complementar os recursos recebidos pelo Bolsa Família. Assim, vai possibilitar que as famílias pobres de Volta Redonda tenham acesso a uma qualidade de vida melhor e o direito à cidadania para além da mera sobrevivência”, explicou.