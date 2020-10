Alex Martins realiza carreata em Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - A Coligação ‘Pra Fazer Volta Redonda Melhor’, que reúne o PSB, a Rede Sustentabilidade e o PDT, e tem como candidato a prefeito Alex Martins realizou na manhã deste domingo, dia 18, sua primeira carreata. O evento contou com a presença da candidata a vice-prefeita Jussara Ferreira, postulantes a uma vaga na Câmara de Vereadores filiados e apoiadores da campanha.

A carreata passou pelos seguintes bairros: Retiro, Aterrado, Vila Santa Cecília, sessenta, Monte Castelo, Rua Quatro, Eucaliptal, Ponte Alta e Beira Rio. Alex Martins disse que o evento foi muito bem sucedido. “Estou super satisfeito com os gestos de carinho e confiança demonstrado pelo eleitor, mas ainda temos muito trabalho pela frente. O apoio do eleitor nos enche de energia para continuar a divulgar nossas propostas de governo que visa à construção de uma cidade mais humana, respeitosa e que de fato valorize seu maior patrimônio, que é o cidadão volta-redondense”.

O candidato ainda disse que sua campanha tem sido desenvolvida com o ‘pé no chão’. “Não temos nenhuma afinidade ou acordo com os grupos políticos que se apresentam no cenário da disputa eleitoral. Manifesto meu respeito a todos eles, mas sigo uma candidatura independente e que tem como foco a efetiva melhoria das condições de vida da população, assim como dos serviços prestados pelo poder público”, destacou.

Na tarde deste sábado, 17, Alex Martins percorreu os bairros Roma II e Siderlândia, apresentando suas idéias para transformar Volta Redonda num pólo regional de tecnologia, através de programas desenvolvidos em parceria com as universidades e escolas técnicas do município. “Nossa cidade precisa ser reconhecida além do aço, se tornando referência em avanços digitais, produção de energia solar, saúde e educação”, concluiu.