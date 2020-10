PM apreende mais de 500 munições no bairro Três Poços em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 11:56 | Atualizado 19/10/2020 12:01

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um suspeito por posse de armas e munições no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ação aconteceu no último domingo, dia 18, em uma casa na Avenida Erica Berbert. No local, a PM encontrou cerca de 500 munições, no bairro Três Poços.

Os agentes do 28º BPM foram ao local, após uma denúncia de que havia armazenamento de arma de fogo no endereço. Ao chegarem fizeram contato com o suspeito, que autorizou a entrada em sua residência e após buscas, o material foi encontrado.

Publicidade

De acordo com a PM foram apreendidos dentro da residência: duas espingardas, calibres 32 e 22, uma réplica de fuzil, 400 munições de calibre 7.64, 111 munições calibre 9 milímetros e três munições cartucho 32.

O suspeito e todo o material encontrado foram levados para Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.