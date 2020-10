Confronto armado é registrado nesta segunda-feira, dia 19, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Volta Redonda - Um confronto entre policiais militares e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 19, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Militar, no tiroteio, dois suspeitos foram mortos e três ficaram feridos.



Ainda de acordo com a PM, a troca de tiros aconteceu na Servidão Boa Esperança, no bairro Belmonte. A ação foi realizada após denúncia de que na localidade existia tráfico de drogas.



No local, os agentes montaram um cerco, e ao entrarem na área de mata, encontraram oito pessoas com posse de armas que fizeram disparos contra os policiais e arremessaram duas granadas. Após o confronto, três pistolas, duas granadas, um radiotransmissor, um celular e drogas foram apreendidos.



A Polícia Militar também informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para socorrer os baleados, o serviço contatou que dois estavam mortos e os outros três foram encaminhados para o Hospital São João Batista.

Confronto armado é registrado nesta segunda-feira, dia 19, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicidade

O material apreendido foi levado para a delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde a ocorrência foi registrada.