Benevenuto Santos anda pela feira livre de Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 15:13 | Atualizado 19/10/2020 15:16

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, andou na manhã do último domingo, dia 18, pela feira livre da cidade, no bairro Vila Santa Cecília. Junto com ele estava seu vice, Jorge Bardelini.

Eles conversaram com comerciantes locais e moradores que passavam pelo local, O candidato aproveitou para apresentar suas propostas e seu plano de governo, elogiou a organização da feira e como vem sendo a prevenção contra o coronavírus.

Benevenuto ainda pontuou uma estratégia importante que pretende usar com comerciantes locais, os arranjos produtivos, que são um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados no mesmo território, tendo prática em desenvolver diversas atividades econômicas que se relacionam e apresentam vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem.