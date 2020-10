Voltaço se prepara para maratona de jogos pela Taça Rio sub-20 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Volta Redonda - Após estrear com um empate por 2 a 2 diante do Nova Iguaçu fora de casa, o sub-20 do Volta Redonda se prepara para uma maratona de jogos pela Taça Rio da categoria. Serão seis jogos em 18 dias. O primeiro confronto será nesta terça-feira, dia 20, às 15h, diante do Vasco, no CT Carvalheira.

“Tivemos uma boa estreia na Taça Rio, fizemos um bom jogo, criamos chances de sair com a vitória, mas, no final, o empate foi um bom resultado, porque enfrentamos uma grande equipe que é o Nova Iguaçu, semifinalista do primeiro turno. Agora teremos pela frente o Vasco, campeão da Taça Guanabara, no primeiro de uma grande sequência de jogos. Com certeza será um grande confronto e acredito que temos totais condições de brigar pela vitória”, destacou o técnico Marco Aurélio.

Publicidade

Durante este segundo turno, assim como vem sendo realizado nos últimos anos, o Volta Redonda colocará em campo uma equipe formada, em sua maioria, por atletas que não estão no último ano da categoria, já projetando a Copa São Paulo de Futebol Júnior do próximo ano.

“É uma estratégia que o clube vem adotando nos últimos anos e que está dando um resultado muito bom, visto as últimas campanhas que tivemos na Copinha. É importante já irmos colocando os atletas mais novos em campo para que eles se acostumem a jogar grandes partidas contra fortes adversários. Até porque, claro que queremos sempre vencer e conquistar títulos na base, porém sabemos que o mais importante é formar grandes jogadores”, disse Marco Aurélio.