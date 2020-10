Baltazar defende estudo de Plano de Mobilidade Urbana para Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - Em mais um final de semana de carreata e conversas com apoiadores do movimento #ViraVR, o candidato à prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Baltazar, debateu a questão da implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, a fim de organizar e facilitar o escoamento do trânsito, além de melhorar o acesso de todos os bairros a meios de transporte. Para o candidato, o plano deve ser adotado respeitando as demandas dos munícipes em consenso com os diversos setores da sociedade



“Devemos retornar os estudos em relação ao Plano de Mobilidade Urbana, com o apoio das federações, conselhos de associações de moradores, entidades públicas e privadas da sociedade, ouvindo principalmente os usuários e operadores dos sistemas de transporte público”, disse o candidato, complementando que deseja trazer de volta “a cidade das bicicletas”, com a ampliação de ciclovias e ciclofaixas.



Com relação ao transporte público, umas das principais reclamações encontradas na cidade, Baltazar acredita no diálogo com as empresas, para melhorar o nível dos atuais serviços prestados. Segundo ele, é necessário que as empresas se modernizem e se adequem, mesmo que de forma gradual, para atender à população de forma justa.



“Precisamos exigir que as empresas comecem, por exemplo, a fornecer uma frota com ar-condicionado, design moderno e dentro dos indicadores necessários para atender as necessidades de acessibilidade e, mais importante, que cumpram os horários que estão em seus contratos”, completou Baltazar.