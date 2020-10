Obras do novo acesso ao bairro Roma Divulgação

Volta Redonda - Um novo acesso ao bairro Roma está sendo construído. A obra foi iniciada em agosto e é executada com equipamentos e mão de obra da própria prefeitura de Volta Redonda. Com um total de 120 metros, o novo acesso vai ligar a estrada da Casa de Custódia ao polo industrial do Roma, onde também fica localizado o Degase. Engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), do IPPU (Instituto de Planejamento Urbano) e da STMU (Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana) estão envolvidos no projeto, que nasceu em 2017 após um estudo feito pela prefeitura.

O bairro está localizado na zona sul da cidade, próximo à Rodovia Presidente Dutra, e com acesso direto à RJ-155. O novo acesso é uma solicitação antiga da comunidade, que já soma cerca de 6 mil moradores. O presidente da associação de moradores do bairro, Evaldo Antonio de Oliveira, o Mineiro, comemorou a conquista. “É uma ótima notícia para o bairro, quanto mais acesso é melhor pra gente”, disse o morador.

O secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, esteve no canteiro de obras, acompanhado de profissionais do IPPU e da STMU. Vinicius destacou que a obra também inclui a duplicação da passagem de água para o Roma e a construção da nova Roma x Getulândia, que o Governo do Estado está licitando.

“Esta obra também vai beneficiar o fluxo de veículos que vão sentido ao litoral usando a Roma x Getulândia, que diariamente utilizam esse trecho. Além disso vai fazer a interligação da área de segurança do Degase até a Casa de Custódia. A previsão é de que em dois meses as obras já estejam concluídas”, disse Vinicius Ramos.