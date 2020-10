Prefeitura de Volta Redonda realizou a compra de mais de 40 mil conjuntos de uniformes para 2021 Divulgação

Publicado 21/10/2020 10:22 | Atualizado 21/10/2020 10:25

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda realizou a compra de mais de 40 mil conjuntos de uniformes para 2021. A compra foi concluída através de licitação na última semana e a previsão é que os uniformes cheguem em dezembro deste ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME) foram investidos quase R$ 4 milhões na compra dos uniformes.

A secretária de Educação de Volta Redonda, Rita Andrade, frisou que isso mostra o foco na educação e na melhoria do serviço oferecido na rede municipal de ensino.

“Mesmo com a pandemia, continuamos pensando no melhor para atender os nossos alunos. Não deixamos de nos preocupar em planejar o inicio do próximo ano letivo”, comentou Rita.

Serão oferecidos três tipos de kits para os alunos desde a Educação Infantil e Educação Especial até os Anos Finais e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para a Educação Infantil e Educação Especial, cada aluno receberá uma calça de helanca, uma jaqueta de helanca, duas bermudas, duas camisas de meia malha com manga curta e uma camiseta regata. Os alunos do ensino fundamental (1º ao 5º ano) irão receber uma bermuda de helanca, três camisas de meia malha manga curta e uma camiseta regata (para educação física), confeccionada em tecido meia malha.

E para alunos do 6º ao 9ª ano do ensino fundamental e EJA serão entregues três camisas manga curta (para uso escolar) e uma camiseta regata (para educação física), confeccionada em tecido meia malha. Vale lembrar que são vários tamanhos para atender a todos os alunos.