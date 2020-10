Baltazar é recebido por ex-pacientes do bairro Vila Brasília Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 22:03 | Atualizado 21/10/2020 22:14

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, viveu momentos de nostalgia na Vila Brasília. O bairro foi o local escolhido pelo então médico, em início de carreira para atendimento social. “A Vila Brasília é um bairro que guardo no coração, pois aqui trabalhei durante 10 anos como médico e vi de perto a dificuldade dessas pessoas”, contou o candidato.

Baltazar contou que no começo da sua carreira, atendia as famílias do bairro de porta em porta por conta da falta de estrutura na saúde, ressaltou que a Vila Brasília não foi o único local que o inspirou a ingressar na vida pública.

“A situação do Padre Josimo também me compadeceu. Eu via poços de água ao lado de fossas. Não bastava dar remédios àquelas pessoas, na outra semana elas ainda estavam doentes por conta da falta de saneamento. Por essa luta, entrei na política e, quando fui prefeito, levei água e esgoto encanados ao bairro, para dar mais dignidade aos moradores”, relatou Baltazar.

A caminhada pelo bairro contou com acenos, adesões e muita vontade de abraçar as pessoas, segundo Baltazar. "A gente se sente abraçado em tempos de pandemia, pelo olhar carinhoso das pessoas”, disse.