Suspeito de roubo é preso em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Policiais da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda prenderam, um homem, de 46 anos, acusado de roubo. De acordo com as investigações da polícia, o suspeito e outro rapaz levaram a vítima a um matagal, na época do crime, no município de Pinheiral, e praticaram o roubo.

A prisão do suspeito aconteceu na quarta-feira, dia 21, ele foi localizado na Rua Fernão de Magalhães, no bairro Jardim Amália. A ação foi em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda