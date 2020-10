Estudo do Pré-Vestibular do MEP será apresentado em seminário internacional Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 09:58 | Atualizado 22/10/2020 10:00

Volta Redonda - No decorrer de mais de vinte anos de atuação, no que tange às ações políticas, direitos humanos, meio ambiente e, em especial, educação popular, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) vem movimentando nos acadêmicos importantes estudos de monografias de conclusão de cursos, dissertações de mestrado, artigos científicos.

A mais recente novidade foi a aprovação da experiência do Pré-Vestibular Cidadão (PVC), programa do Movimento, criado para contribuir com a formação acadêmica e cidadã, que terá trabalho a ser apresentado no Congresso da UNIVAP. O estudo será apresentado de forma on-line nesta quinta-feira, dia 22, com título: “Pré Vestibular Cidadão em Volta Redonda: entre a escuta e o ‘educar com’ em tempo de pandemia”. A coautora do trabalho, Marcele Lopes, falou sobre o assunto.



“O relato descreve a experiência diferenciada em dois semestres letivos da ‘Escola MEP’ com cerca de 100 alunos e êxito, principalmente no que tange à atuação dos educadores no espaço comunitário em que atuam, pautando a atividade voluntariada de diversos profissionais da educação na escuta e no “educar com” – uma proposta de educação partilhada e participativa, na linha dos fundamentos de Paulo Freire”, disse Marcele, mestre em educação.



Além de Marcele Lopes, o trabalho foi elaborado juntamente com Davi de Souza Paulino, Pedro Paulo Vidal, ex-alunos do MEP e Karina Avelar da Silva, assistente social e Nirlene Tepedino Pirassol, pedagoga, educadores voluntários no MEP.

“Sem dúvida, ao completar 20 ininterruptos anos de oferta de ensino popular, o PVC, na limitação da pandemia da covid-19, desafiado vem construindo novo modo de educar a partir da escuta e do diálogo, que envolve alunos e professores, um marco na atuação popular do MEP diante do cenário tão incerto para educadores e educandos”, comentou Nirlene Tepedino.



A coordenação do MEP-VR fez um agradecimento especial para a equipe que organizou o trabalho e também aos 20 professores que em sala de aula e em reuniões on-line ofereceram dados e relatos de experiências que possibilitaram a organização do singular trabalho acadêmico.