Cida Diogo tem candidatura deferida pela Justiça Eleitoral Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - A Justiça Eleitoral deferiu na última quarta-feira, dia 21, a candidatura de Cida Diogo (PT), como cabeça de chapa, e Nena Düppré (PV), como vice, na disputa à prefeitura de Volta Redonda. O deferimento comprova a elegibilidade das candidatas, que estão de acordo com a Lei da Ficha Limpa, critério fundamental para concorrer a cargos políticos.

“Estamos muito felizes com o deferimento da chapa. Tanto eu quanto a Nena cumprimos todas as exigências para disputar a eleição e seguimos com a campanha de acordo com as regras eleitorais. Essa confirmação é mais uma prova do respeito que temos pelos eleitores e o nosso compromisso com Volta Redonda, pois agimos de acordo com a lei eleitoral. E ao administrar nossa cidade vamos trabalhar sempre de acordo com a legislação”, afirmou Cida Diogo.

Nesta quinta-feira, dia 22, Cida Diogo esteve pela manhã em frente à garagem da prefeitura, caminhou no comércio da Voldac e do bairro Niterói. Às 18h, a candidata realizará um bate papo virtual com o professor Jailson de Souza e Silva, ex-secretário de Educação de Nova Iguaçu e doutor em Sociologia da Educação. Um dos temas abordados será o Bairro-Escola, projeto implantado em Nova Iguaçu, que Cida apresenta como proposta em seu plano de governo para Volta Redonda.