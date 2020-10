Alex Martins divulga suas propostas para recuperação da economia, saúde, educação e segurança Divulgação

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSB, Alex Martins, realizou na manhã desta quinta-feira, 22, panfletagem em frente à entrada da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), na Vila Santa Cecília. Na oportunidade, conversou com os trabalhadores sobre o fomento à economia e investimentos em saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana.

Ainda pela manhã, Alex Martins percorreu o centro comercial das Ruas 207, 230 e imediações divulgando suas propostas de governo. Alex Martins quer transformar Volta Redonda em um grande polo econômico regional, com avanços nos setores comerciais, de produção e matérias primas e da economia criativa. “Nosso plano de governo tem como base o incentivo à pesquisa e inovação, na incubação de novas empresas, na articulação com entidades empresariais e comerciais, além das universidades”.

Sobre saúde, Alex Martins afirmou a necessidade de rever os contratos com as Os (Organizações Sociais). “Essa modalidade de gestão deveria ser a exceção, mas na nossa cidade, se tornou regra. É urgente que o próprio município se responsabilize pela administração dos seus hospitais. Hoje, os profissionais dos Hospitais do Retiro e São João Batista enfrentam sucessivos atrasos nos pagamentos e a falta de condições dignas de trabalho. Além disso, o município precisa recuperar as verbas retiradas pelo Ministério Público em decorrência do não cumprimento de metas e obrigações. Precisamos investir na Atenção Básica, porta de entrada dos atendimentos à população, e na medicina preventiva”, falou.

Sobre educação, a meta do candidato é aplicar, de fato, os recursos do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica) na valorização salarial do professor, além de implantar, de forma gradual, o Plano de Carreira, Cargos e Salários, de acordo com as verbas disponíveis. “Como espaço democrático, as salas de aula e a escola em geral precisam abrir às portas a comunidade, com atividades de lazer, esporte e cultural”, disse.

Alex também falou sobre segurança pública. “Acreditamos que o poder Público precisa repactuar a sua relação com o 28º Batalhão da Policia Militar a fim de desenvolver projetos preventivos de segurança nas escolas e nos bairros. Também é necessário repensar a atribuição da Guarda Municipal. Trabalhamos na perspectiva de uma corporação com uma estrutura determinante para o desenvolvimento de uma política de proteção aos interesses mais gerais das comunidades e não apenas como guardiã do patrimônio público”.