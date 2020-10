Voltaço goleia Resende por 5 a 1 pela Taça Rio sub-20 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Volta Redonda - O Volta Redonda goleou o Resende por 5 a 1 no Clássico do Sul Fluminense válido pela Taça Rio sub-20. Davison, Jô (2) e Léo Melo (2) marcaram os gols da goleada do Esquadrão de Aço.

Com o resultado, os Garotos de Aço assumem a liderança do grupo B. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Fluminense, na quarta-feira, dia 28, às 15h, no Vale das Laranjeiras.