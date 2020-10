Candidata a prefeita de Volta Redonda, Juliana Carvalho, do PSOL, faz panfletagem no bairro Dom Bosco Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - A candidata Juliana Carvalho, do PSOL, no último sábado, dia 24, concluiu seus compromissos de campanha semanal panfletando e dialogando com os moradores do bairro Dom Bosco. “É importante que os candidatos ouçam as questões da população. Só quem vive no bairro sabe as necessidades da localidade. E é preciso que o prefeito/a prefeita esteja presente nos bairros durante sua gestão. Não é possível mais que os governantes continuem aparecendo de 4 em 4 anos apenas para pedir voto. A população não aguenta mais isso. A população quer tratamento digno, quer seus direitos cumpridos e respeitados”, afirmou Juliana.



Estiveram na caminhada moradores da região, alguns militantes e Anderson Xavier (candidato à co-prefeito). Este compromisso encerrou uma semana de muito trabalho, que se iniciou na segunda-feira, em reunião de planejamento de campanha. Contou com banquinha de materiais e panfletagem no Retiro na terça-feira. Na quarta, a agenda foi no bairro Açude com panfletagem e diálogo com a população.



A quinta-feira foi marcada por uma entrevista em uma rádio local, panfletagem no bairro Três Poços, sua live semanal às 18h30min e, por fim, uma entrevista nas redes sociais. Todas as atividades foram marcadas pela apresentação de propostas e de uma análise consistente dos problemas e das necessidades do município de Volta Redonda. Na sexta-feira, houve uma carreata no bairro Vila Rica. A candidata esteve presente junto de muitos militantes que, voluntariamente, fazem sua campanha e dos candidatos a vereadores.



De acordo com a assessoria de imprensa da candidata, sua agenda para a próxima semana já tem alguns compromissos definidos, como panfletagem na segunda-feira, às 09h, nos bairros Conforto e Rústico. Na terça-feira, às 15h, haverá banquinha de materiais e panfletagem na Vila Santa Cecília (na região da Biblioteca). Atividades parecidas ocorrerão no Aterrado, próximo à prefeitura, na quarta-feira, às 9h. A programação dos demais dias será liberada nas redes sociais da candidata.