No sábado, dia 24, mais 40 mulheres de Volta Redonda fizeram exames de mamografia no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Mais 40 mulheres de Volta Redonda fizeram neste sábado, dia 24, exames de mamografia no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, localizado no Estádio Raulino de Oliveira. Para reforçar e agilizar a oferta de exames, durante todos os sábados do mês de outubro, o Centro de Imagens está realizando 40 exames, sendo 20 na parte da manhã e outros 20 durante a tarde.

A assistente administrativa Gilcéia da Silva Souza, 61 anos, moradora do bairro Volta Grande, elogiou a iniciativa. “É maravilhoso saber que na nossa cidade tem iniciativas como essa. Muitas mulheres não dão importância para o Outubro Rosa. Cuidam da casa, da família e se esquecem delas mesmas. Eu aproveitei a oportunidade e vim fazer o meu exame, sem filas, sem aglomeração e em total segurança”, disse Gilcéia.

A dona de casa Regina Lúcia dos Santos, 64 anos, moradora do bairro Água Limpa, também aproveitou o sábado para fazer o seu exame. “Fui à unidade de saúde do meu bairro e já marcaram meu exame para hoje. Acho muito importante manter os exames em dia, ainda mais na minha idade”, comentou.



A iniciativa tem como objetivo reforçar a oferta de exames e faz parte das ações em comemoração ao Outubro Rosa, campanha que chama a atenção para a saúde da mulher. Os exames foram marcados previamente, por encaminhamentos das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).



Esse é o quarto sábado em que os exames aconteceram no setor. Em menos de um mês do retorno das suas atividades, o Centro de Imagens já realizou 640 exames de mamografia. O local está seguindo todas as orientações de segurança e prevenção contra a covid-19, agendando três pacientes a cada meia hora.

A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, ressalta que a prevenção é o melhor remédio para o combate ao câncer de mama.

“Disponibilizamos uma equipe para trabalhar aos sábados no Centro de Imagem com o objetivo de aumentar a oferta de mamografia no município. Vale ressaltar que, antes da pandemia, a administração municipal tinha zerado essa fila. Estamos promovendo esse reforço dos exames para garantir que todas as mulheres de Volta Redonda possam se prevenir e se cuidar”, disse.

O funcionamento do Centro de Imagem é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados funcionará das 8 às 17 horas.