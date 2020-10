PM apreende drogas e arma no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 14:23 | Atualizado 26/10/2020 16:42

Volta Redonda - Um jovem de 18 anos foi preso em uma ação da Polícia Militar no último domingo, dia 25. A prisão aconteceu no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Agentes do 28º BPM foram verificar denúncia de tráfico de drogas na localidade.

Quando chegaram ao local, segundo as informações da PM, vários suspeitos fugiram, mas um deles foi preso e com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm, dois carregadores, munições, 172 trouxinhas de maconha e 667 pinos de cocaína, R$ 152 e um rádio de comunicação.

Publicidade

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito e todo o material apreendido foram levados para a delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.