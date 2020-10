Baltazar destaca Dia do Funcionário Público Divulgação

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar parabenizou os servidores do município pelo Dia do Funcionário Público, comemorado nesta quarta-feira (dia 28). O candidato relembrou suas lutas em prol do funcionalismo e que todos os direitos desses servidores devem ser garantidos por lei.



“Durante meu mandato, fui testemunha do empenho dos servidores públicos em promover mudanças e melhorias na cidade. Por isso, demos aumento real em seus salários e, com muito diálogo, aprovamos o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para toda a categoria, como forma de incentivar esses homens e mulheres que tanto fizeram e ainda fazem por Volta Redonda”, contou Baltazar, que ainda explicou mais a fundo como pretende tratar a questão dos PCCS em seu governo. “O PCCS será implementado de forma transparente e com participação ativa dos representantes dos servidores e dos órgãos de classe”, disse Baltazar





Baltazar ressaltou que em seu plano de governo, o funcionalismo tem lugar de destaque, pois, segundo o candidato, a categoria vem enfrentando dificuldades que foram agravadas por conta da pandemia de covid-19. “Me comprometo a ser o melhor prefeito possível para os servidores e tenho planos para isso. Temos que reestabelecer o diálogo do governo com o funcionalismo, recuperando direitos e reestimulando funcionários que se encontram desvalorizados. Para isso, devemos pagar integralmente e em dia, chega de parcelar salários”, completou.