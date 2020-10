Samuca Silva fala sobre importância da Secretaria do Idoso para manutenção de políticas públicas Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 14:10 | Atualizado 28/10/2020 14:11

Volta Redonda - Em programa eleitoral no rádio desta quarta-feira, dia 28, o candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), ressaltou a importância da manutenção dos programas para a terceira idade na cidade. Samuca, diante disso, reafirmou a importância da criação da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos.



De acordo o prefeito Samuca, os projetos para a terceira idade com o Fórum Municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, os debates para a construção do Plano Municipal do Idoso e a secretaria municipal específica para a terceira idade, dão a garantia para a cidade da continuidade de projetos.



“As políticas públicas para os idosos, em Volta Redonda, a partir do nosso governo, são permanentes na cidade. Não existe mais aquela história de que, caso mude de prefeito, os programas serão terminados. Por isso, criamos a secretaria municipal para o idoso e realizamos a construção de programas permanentes na cidade. Isso demonstra respeito a melhor idade”, destacou.



Samuca ressaltou ainda que os programas herdados das gestões passadas para a terceira idade foram continuados e aprimorados em seu governo.



“Os programas dos núcleos nos bairros foram mantidos e ampliados. Os professores da SMEL, que eram RPA, agora são concursados para a continuidade do trabalho e o vínculo com o idoso. Realizamos ainda a viagem da terceira idade para o Rio de Janeiro e para um Hotel Fazenda. Com a pandemia da covid-19, fomos prejudicados, mas, no ano que vem, com a casa em ordem, as viagens vão voltar a ocorrer anualmente”, comentou.



A implantação do Hospital do Idoso, no antigo São Camilo, segundo o candidato à reeleição, demonstra mais uma vez o respeito a terceira idade.



“É um hospital que tem 95% de aprovação pelos pacientes que já ficaram internados. É uma unidade com atendimento humanizado, com equipe preparada, quartos individuais, estrutura para o acompanhante, entre outros. Nossos idosos merecem mais e não podem ser utilizados para a política. Respeito é entregar políticas públicas”, acrescentou.