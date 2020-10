Apreensão de maconha e munições em Volta Redonda Divulgação/ PM

Volta Redonda - Policiais Militares apreenderam terça-feira, dia 27, em Volta Redonda, aproximadamente 50 kg de maconha. A apreensão aconteceu no bairro Santa Cruz, no período da tarde.



De acordo com as informações divulgadas pelo 28º BPM, além do entorpecente, também foram apreendidas 30 munições de calibre 5.56 e duas balanças de precisão.



Ainda segundo a PM, todo o material apreendido e ainda três suspeitos foram

encaminhados para delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.