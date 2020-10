Dayse Penna postou em suas redes sociais uma mensagem para os servidores públicos Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda -A candidata a prefeita, Dayse Penna postou em suas redes sociais uma mensagem para os servidores públicos nesta quarta-feira, dia 28. A data celebra o dia destes profissionais e foi decretada como feriado em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. Em vídeo Dayse Penna cumprimentou os funcionários públicos e fez votos de esperança por dias melhores para o funcionalismo público de Volta Redonda.



“Olá bom dia, hoje dia 28 de outubro eu quero falar com você, servidor público de Volta Redonda. Nós estamos encontrando com vários servidores enquanto fazemos a nossa campanha e eu quero dizer para você: é o momento de esperançar, é o momento de não esmorecer, temos no dia 15 de novembro um compromisso de cidadania. Se você assim como eu ja nao aguenta vote 90. Basta de perseguição, basta de assédio moral, basta de não sermos reconhecidos pelo nosso trabalho e pelo nosso mérito. Beijo para você e força, foco e fé”, falou a candidata.



Servidor Feliz é a proposta de Dayse para gerar satisfação aos servidores, promovendo saúde e bem estar tanto para o servidor quanto para a população atendida por ele. A metodologia a ser usada, Felicidade Interna Bruta (FIB) é baseada em nove aspectos. São eles, Bem-estar psicológico, Saúde, Gestão do tempo, Vitalidade comunitária, Educação, Cultura, Meio ambiente, Governança e Padrão de vida.



“Eu quero aproveitar a minha experiência administrativa para fazer um levantamento baseado na metodologia FIB. Nós vamos avaliar as necessidades e anseios do servidor, adequar os recursos e instalações, vamos trazer capacitação profissional em todas as áreas do serviço público, ouvidoria do servidor e estabelecimento de metas com indicadores para valorizar e reconhecer o mérito dos servidores”, explicou Dayse. É possível conhecer melhor as propostas da candidata acessando sua página oficial no Facebook e Instagram.