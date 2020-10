Polícia Civil apreendeu cerca de 7 kg de cocaína em apartamento, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda Divulgação/ Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 29/10/2020

Volta Redonda - A Polícia Civil apreendeu cerca de 7 kg de cocaína nesta quarta-feira, dia 28, em um apartamento no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. A apreensão aconteceu após denúncias de que o imóvel era usado como depósito de drogas.



Quando chegaram ao local, os agentes não encontraram ninguém, mas no apartamento estavam 7 kg de cocaína e ainda outros materiais do tráfico.



O material apreendido foi levado para a delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado. Segundo as informações da polícia, ninguém foi preso.