Por O Dia

Volta Redonda - “Por muitos governos que passaram e pelo atual, os bairros que compõem o Grande Retiro foram deixados de lado. Muita coisa precisa ser feita nessa região que é maior que muitos municípios brasileiros”. Estas foram às palavras do candidato Granato, nessa quinta-feira, dia 29, durante uma roda de conversa da qual participaram comerciantes e moradores dos bairros desse complexo.

Um dos anúncios feito por Granato foi a construção do Restaurante Popular na região. “Não acho justo as pessoas terem que sair daqui e irem para o Aterrado para poderem almoçar economizando na alimentação, mas perdendo tempo e gastando com passagens. Por isso, vou fazer um aqui na região”, afirmou o candidato.

Questionado sobre como viria à verba para isso, já que os cofres da prefeitura estão em vermelho, Granato disse que ela virá da economia que irá fazer com a criação da Fábrica de Merendas, que fornecerá uma alimentação sadia aos quase 40 mil crianças da rede municipal de ensino, incluindo os das creches.

“Estudos apontam que uma cidade saudável se faz a partir de alguns parâmetros e um deles é uma alimentação correta e saudável. É isso que faremos!”, afirmou o candidato que lembrou ainda que com a Fábrica de Merendas e o Restaurante Popular no Retiro e no Aterrado toda família estará sendo atendida.

Segundo o candidato, as duas unidades do Restaurante Popular funcionarão sete dias na semana.