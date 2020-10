Veículo de passeio pega fogo após batida em Volta Redonda Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Volta Redonda – Uma colisão entre dois veículos de passeio na madrugada desta sexta-feira, dia 30, em Volta Redonda, provocou o incêndio de um dos carros.



O acidente aconteceu na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado. De acordo com as informações, o veículo começou a pegar fogo, depois que houve a batida.



As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e não há informações sobre feridos.