Alex Martins panfleta no bairro Bela Vista e faz corpo a corpo no Retiro Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda, Alex Martins (PSB), começou sua agenda eleitoral desta sexta-feira, dia 30, logo cedo com panfletagem próxima à estação de abastecimento do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), no bairro Bela Vista. A atividade foi acompanhada por apoiadores da campanha, filiados ao partido.

Na sequência, Alex Martins realizou corpo a corpo no Centro Comercial do bairro Retiro. Mesmo com a chuva que caiu pela manhã na cidade, o candidato ao Executivo municipal apresentou suas propostas de governo a população.

Publicidade

“Estamos a pouco mais de duas semanas para o primeiro turno da eleição que começar a definir quem administrará nossa cidade pelos próximos quatro anos. Então, é hora de intensificar nossa conversa com o eleitor, mostrando que queremos trabalhar muito, pra fazer Volta Redonda Melhor em todos os aspectos, seja na saúde, educação, valorização do servidor público, sustentabilidade ambiental, mobilidade urbana e segurança pública”, disse Alex Martins.

Na tarde de quinta-feira, dia 29, a carreata do candidato percorreu os bairros Conforto, Minerlândia, São Cristovão, Eucaliptal, Cajueiro e Morrão. Como tem ocorrido sistematicamente, a carreata também vem garantindo visibilidade e apoio ao candidato Alex Martins. “Existem grandes manifestações de carinho e apoio por onde passamos. As pessoas querem falar, ser ouvidas e tirar fotos. Elas relembram as ações da OAB Cidadã, atividade que estive à frente durante vários anos, buscando resolver os problemas das comunidades. Estamos confiantes no povo e é isso que nos impulsiona todos os dias da campanha eleitoral”, concluiu o candidato.

Publicidade

Nesta sexta-feira, dia 30, a concentração da atividade está marcada para às 15h30, no final do bairro Retiro. A carreata vai percorrer os bairros Açude, Belmonte, Padre Josimo e Siderlândia.