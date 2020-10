Por O Dia

Volta Redonda - Um acidente envolvendo três carros foi registrado na tarde de sexta-feira, dia 30, em Volta Redonda. A batida aconteceu na Rodovia dos Metalúrgicos e quatro pessoas ficaram feridas. No momento da colisão chovia muito e um dos condutores perdeu o controle da direção e atravessou a pista contrária colidindo com os outros dois veículos. Um dos carros teve a parte da frente totalmente destruída.



Entre os feridos estavam uma criança, de 9 anos e um adolescente, de 14 anos, eles foram atendidos no local, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberados. Já as outras duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital São João Batista. De acordo com as informações da unidade médica, a paciente de 45 anos sofreu um trauma na perna esquerda e está lúcida, a outra mulher, de 55 anos está estável e passou por exames.

O tráfego no trecho do acidente foi interrompido para atendimento dos feridos e seguiu lento no período da tarde. O congestionamento registrado no local foi de cerca de três quilômetros.