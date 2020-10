Volta Redonda entrará em campo para a partida diante do São José-RS neste domingo, dia 1º Divulgação/ VRFC

Volta Redonda - O Voltaço entrará em campo para a partida diante do São José-RS pela Série C, neste domingo, dia 1º, às 15h, no estádio Luso Brasileiro. Na sétima colocação do grupo B, com 14 pontos, o Esquadrão de Aço está a três pontos do G4.

Diante disso, na estreia do novo comandante Neto Colucci, conquistar a vitória e encostar nos líderes é muito importante para seguir vivo na briga pela classificação, afirmou o técnico.

“Tivemos uma semana muito forte de treinamentos, onde conseguimos mudar a atitude da equipe para termos um comportamento melhor de jogo. Enfrentar uma equipe do Sul é sempre muito difícil, porque é um jogo pegado e muito disputado, com os dois times buscando a vitória o tempo inteiro, mas a nossa equipe está bem preparada e estou confiante que iremos sair com os três pontos. Temos um plantel de muita qualidade, confio muito no grupo, que está muito empolgado e focado para buscar esta vitória, que nos mantém na briga pela classificação”, falou o comandante Neto Colucci.

Para este confronto, o Volta Redonda não contará com o lateral-esquerdo Luiz Paulo, expulso na rodada passada, e o volante Wallisson, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o atacante Dija Baiano está regularizado para a partida e o atacante Daniel Ribeiro está liberado pelo Departamento Médico e também irá para o jogo.

Classificação



O Voltaço está na sétima colocação do grupo B, com 14 pontos. Na sequência vem Tombense-MG e Criciúma-SC, ambos com 16 pontos, mas com a catarinense levando a melhor no saldo de gols. O Ituano-SP, que tem um jogo a mais, abre o G4 com 17 pontos, três a menos que o Londrina-PR, terceiro colocado. O Ypiranga-RS é o vice-líder, com 21 pontos e o Brusque-SC lidera o grupo com 27 pontos.