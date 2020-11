Nova etapa de vacinação antirrábica foi realizada neste sábado, dia 31, em Volta Redonda Felipe Carvalho

Por O Dia

Volta Redonda - Neste sábado, dia 31, aconteceu mais uma etapa de vacinação antirrábica em Volta Redonda. Durante cinco sábados, os profissionais irão vacinar cães e gatos, que tenham mais de noventa dias de vida, nas Unidades Básicas de Saúde; em praças; e algumas unidades do ‘Prefeitura Mais Presente’, conforme calendário de vacinação.

Por conta da pandemia, a prefeitura adotou várias medidas para evitar aglomerações e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. O uso de máscara é obrigatório para todos. O número de postos de vacinação foi ampliado para cinquenta e, caso o cidadão perca a data de vacinação em seu bairro, poderá levar seu cão ou gato em outro posto.

Publicidade

A Coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína da Soledad Rodrigues, reforçou a orientação sobre as medidas de prevenção.

“A gente orienta que todos venham de máscara e, para a segurança da população, que o animal venha contido, dentro de uma caixa ou de coleira”, destacou Janaina, alertando que os animais devem ser levados por um adulto e não por crianças.

Publicidade

O objetivo é imunizar cerca de 22 mil animais, entre cães e gatos. A vacina serve para evitar a raiva, doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida para pessoas. A vacinação é realizada no horário de 8h as 16h. No sábado, dia 31, a vacina ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Eucaliptal; Conforto; São Lucas; 249; Ponte Alta; Siderlândia; Jardim Belmonte; e no Jardim Ponte Alta, na Unidade do Prefeitura Mais Presente.

Nova etapa de vacinação antirrábica foi realizada neste sábado, dia 31, em Volta Redonda Felipe Carvalho

Publicidade

John Victor Pereira, morador do bairro Siderlândia, levou seu cão para vacinar logo cedo.

“Eu me preocupo com a saúde do meu cachorro e sei que a vacina é boa para protegê-lo, deixando o animal mais resistente contra doenças”, disse John.

Publicidade

No próximo sábado, dia 7 de novembro, será realizado o terceiro sábado de vacinação. Dessa vez, nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Três Poços; Água Limpa (nesse bairro a vacina também será realizada na Escola Municipal Juraci Varanda); Jardim Paraíba; Vila Americana; Volta Grande; Santo Agostinho (nesse bairro a vacina também vai ocorrer na Escola Municipal Jaime Martins); Aero (na Unidade do Prefeitura Mais Presente); Niterói (na Arena Esportiva); Jardim Amália (na Praça Professor José Luiz M. de Castro).