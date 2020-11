Volta Redonda se prepara para período de alertas de chuvas Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - No próximo domingo, dia 1°, entra em vigor o período de alerta de chuvas, que segue até o dia 31 de março. Para minimizar os possíveis transtornos causados pelas fortes chuvas que costumam acontecer nessa época do ano, a Prefeitura de Volta Redonda, através de um grupo formado por vários setores e liderado pela Defesa Civil do município, já está trabalhando no monitoramento das áreas de risco da cidade.

Os pontos de apoio também já estão definidos e funcionam como locais seguros para onde as famílias que estão em áreas de risco possam se deslocar quando houver alerta para a proximidade de chuva forte. Além disso, as famílias que residem nesses locais também já são orientadas sobre como agir em caso de alerta.

“Começamos cedo os trabalhos de monitoramento e prevenção para garantir a segurança da população. Tivemos muitos estragos com a chuva dos últimos dois anos e estamos fazendo o possível para evitar qualquer transtorno que as chuvas desse ano possam causar”, comentou o coordenador da Defesa Civil, Leandro Rezende.

As fortes chuvas também podem provocar enchentes e alagamentos. Para prevenir esses tipos de danos, a Secretaria de Infraestrutura começou no início de outubro o serviço de desobstrução de bueiros e galerias de água pluvial. O trabalho é realizado pela equipe de drenagem da SMI, que utiliza caminhão Sewer Jet, com jatos de água com alta pressão.

Alerta via SMS

A Defesa Civil é responsável pelo monitoramento e acompanhamento das previsões meteorológicas. Na iminência de um evento adverso, comunica ao Grupo de Ações Coordenadas (Grac) e à população, através do envio de SMS, que os moradores de Volta Redonda podem receber pelo celular. Para se cadastrar, o morador deve enviar um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de onde mora, podendo digitar com ou sem hífen, com ou sem ponto.