Evandro Glória promove 'Bicicletaço' em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - O fim de semana da campanha de Evandro Glória foi marcado por passeios de bicicleta pelas ruas da cidade. O 'bicicletaço' reuniu dezenas de apoiadores do candidato a prefeito no sábado e no domingo. De acordo com Glória, o objetivo do passeio foi a promoção de ideias e projetos de mobilidade urbana e transporte alternativo.



"Ao contrário das tradicionais carreatas, que geram poluição do ar, poluição sonora e ainda atrapalham ainda mais o trânsito da cidade, a nossa campanha promoveu um 'bicicletaço', com a presença de dezenas de amigos ciclistas da cidade. A ideia é mostrar para os moradores que nossa campanha defende a utilização de bicicletas, como transporte limpo e saudável, e que temos como prioridade a construção e revitalização de ciclovias na cidade", explicou o candidato a prefeito pelo partido Cidadania.



No sábado, o passeio saiu do Aterrado e percorreu a região do Grande Retiro e Beira-Rio. No domingo, o 'bicicletaço' passou pelas ruas da Vila, Sessenta, Casa de Pedra, Vila Rica, São Geraldo e Centro.



"Nosso plano de governo prioriza a educação no trânsito, o transporte alternativo e a mobilidade urbana. Fico feliz de poder transmitir nossas ideias pelos bairros que passamos. Muito obrigado aos amigos que participaram, e aos moradores que nos receberam com tanto carinho no trajeto".



Entusiasta dos recursos naturais, da sustentabilidade e amante do ciclismo - esporte que pratica no cotidiano - o candidato a prefeito de Volta Redonda é o idealizador do Circuito Rio Sul de Cicloturismo, que promove o fomento do esporte, turismo e vida saudável em 12 municípios do Médio Paraíba Fluminense.