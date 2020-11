Baltazar deixa mensagem pela passagem do Dia de Finados Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, deixou uma mensagem pela passagem do Dia de Finados, nesta segunda-feira, dia 2. Em sinal de respeito, o candidato interrompeu a campanha neste dia que, segundo ele, é de orações e saudades daqueles que se foram.



“É um dia de muita oração e de pedidos. Devemos sempre pensar com carinho em quem já faleceu. Apesar de ser um dia triste, tentemos lembrar com felicidade de nossos entes queridos que já nos deixaram. A saudade aperta, mas as coisas boas que essas pessoas deixaram são eternas, disse o candidato.



Neste ano, por conta da pandemia de covid-19, que já deixou mais de 159 mil brasileiros mortos, sendo 243 apenas em Volta Redonda, Baltazar acredita que o Dia de Finados ganhou um significado ainda maior. Para o candidato, nesse momento delicado, “é necessário ter fé” para superar esse período de grande dificuldade.



“Não podemos deixar de prestar homenagens a esses 243 volta-redondenses que tiveram suas vidas interrompidas pelo vírus. É o momento de ter fé e esperança que dias melhores virão, mas sem se esquecer de toda a tristeza que essa doença causou e ainda causa, pois a pandemia não acabou. Essas pessoas podem ter ido embora mais cedo do que esperávamos, mas devemos guardá-los em nossos corações,” disse.