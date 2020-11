Através de nota, Voltaço repudia atos de vandalismo na sede do clube Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 11:06

Volta Redonda- O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) na manhã desta segunda-feira, dia 02, divulgou uma nota de repúdio diante dos atos de vandalismo que aconteceram na sede do clube. Segundo informações do VRFC, a sede do clube foi invadida na noite de domingo, dia 1º, depois da derrota do Voltaço por 4 a 3 para o São José-RS.

Confira a nota na íntegra:

“O Volta Redonda FC vem a público repudiar os atos criminosos e de vandalismo ocorrido na noite de domingo, dia 1, na sede social do clube. Cerca de uma hora após o jogo, alguns vândalos invadiram a sede do clube, renderam o porteiro e tomaram o seu celular, o mantendo em cárcere privado durante algum tempo. Os invasores quebraram o patrimônio do clube, como o retrovisor do ônibus branco e o bebedouro, entre outras coisas, e saíram em seguida. Segundo o funcionário tricolor, alguns envolvidos, que se identificaram como de uma torcida organizada, estavam completamente embriagados e fizeram constantes ameaças. No momento do ocorrido, nenhum jogador do profissional estava na sede, apenas atletas da base do clube que moram no local e precisaram se trancar em seus quartos. Imediatamente, o clube chamou a polícia e entregou as imagens das câmeras de segurança do clube, onde já foi possível identificar alguns dos vândalos que invadiram a sede. O Volta Redonda repudia veementemente o ocorrido e espera que os responsáveis respondam pelos crimes cometidos”.