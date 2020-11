Secretaria de Saúde de Volta Redonda prorroga Campanha de Multivacinação Divulgação

Volta Redonda - A campanha de multivacinação foi prorrogada até o dia 13 de novembro, segundo informou a Secretaria de Saúde de Volta Redonda. Crianças e adultos dentro da faixa etária prevista para cada vacina, devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro, no horário de 8h às 17h.

Confira a idade prevista para cada tipo de vacina:

Pólio - Crianças de 1 ano a 4 anos 11 meses e 29 dias;

Local: Nas Unidades de Saúde que são pólo para vacina contra Poliomelite: (UBSF Conforto, UBSF Siderlândia, UBS Jardim Paraíba, UBSF São Geraldo, UBSF Roma I, UBSF Agua Limpa I, UBSF Vila Brasilia, UBS Dom Bosco, UBSF Santo Agostinho).



Multivacinação: Crianças e adolescentes até 14 anos 11 meses e 29 dias;

Local: Em todas as unidades de Saúde; exceto nas unidades pólos de Covid (UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury e UBSF Volta Grande).



Sarampo: faixa etária de 06 meses a 59 anos de idade (com avaliação do estado vacinal).

Local: Em todas as unidades de Saúde, exceto nas unidades pólos de Covid (UBS 249, UBSF São João, UBSF Vila Mury, UBSF Volta Grande).