Voltaço enfrenta o Criciúma-SC neste sábado, dia 07, às 15h

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Criciúma-SC neste sábado, dia 07, às 15h, no estádio Luso Brasileiro, em busca de uma vitória para se reaproximar do G4 do grupo B e se afastar da zona de rebaixamento. Autor de um dos gols diante do São José-RS, o primeiro com a camisa tricolor, o meio-campo Erick Flores falou sobre a importância da vitória diante da equipe catarinense.

“Apesar da derrota, a equipe mostrou uma postura muito positiva na rodada passada e acredito que o nosso time irá reagir na competição, começando com uma vitória diante do Criciúma-SC. O Neto teve mais uma semana para trabalhar com a gente, procuramos corrigir os erros que tivemos e vamos chegar muito confiantes para fazer um grande jogo e sair com os três pontos, que nos mantém na briga pela classificação e nos afasta cada vez mais da zona de rebaixamento”, disse o camisa 8.

O Esquadrão de Aço ocupa a oitava colocação, com 14 pontos ganhos, a cinco pontos do quarto colocado Tombense-MG e com quatro pontos de diferença para o Boa Esporte-MG, nono colocado.