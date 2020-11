Por Lucas Cardoso

Volta Redonda - Um intenso tiroteio foi registrado no fim da noite desta sexta-feira, na comunidade Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Segundo relato de moradores, dois grupos criminosos rivais estariam brigando pelo domínio do tráfico de drogas na comunidade. Uma pessoa teria morrido e pelo menos duas teriam sido atingidas durante o confronto.

Publicidade

De acordo com Polícia Militar, policias do 28ºBPM (Volta Redonda) foram acionados para o Hospital São João Batista para verificar a entrada de duas vítimas com ferimentos provocados por arma de fogo, mas nenhum confronto entre criminosos foi confirmado. A morte da terceira vítima também não foi confirmada pela corporação.