Volta Redonda - A pouco mais de uma semana das eleições, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar afirmou, durante mais uma carreata com eleitores e apoiadores, que seu governo buscará a promoção de políticas inclusivas que proporcionem o bem-estar para as mulheres do município. Segundo o candidato, neste ano as pautas feministas ganharam ainda mais força, devido aos constantes problemas enfrentados pelas mulheres em nossa sociedade.

“Nessa semana vimos o caso da blogueira Mariana Ferrer, que além de sofrer um estupro, foi humilhada durante o julgamento do homem que cometeu esse crime. Não podemos normalizar isso. Nossas mulheres serão valorizadas sim e políticas para elas serão implementadas. Vamos implantar programas de qualificação profissional específico para mulheres em parceria com outras secretarias e com a iniciativa privada. A rede de atendimento às mulheres vítimas de violência também será ampliada, a fim de buscar um acolhimento maior àquelas que foram vítimas dessa covardia”, completou.

Outros temas foram abordados na carreata, como por exemplo, a luta antirracista. De acordo com Baltazar, seu governo lutará pelo fomento de políticas inclusivas e que lutem para coibir atitudes preconceituosas.



“Tivemos o caso de George Floyd, que foi brutalmente assassinado e despertou uma onda de protestos nos Estados Unidos, que acabaram se estendendo por todo mundo. Esses protestos, que buscavam justiça por esse homem, são totalmente válidos. Devemos sim lutar contra as injustiças. A vida dele, que foi brutalmente tirada, importa. Por isso, em nosso governo, iremos lutar por políticas que ajudem a fomentar maiores condições de igualdade entre toda a população”, contou Baltazar.