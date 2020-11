Benevenuto Santos realiza carreata pelos bairros centrais de Volta Redonda Divulgação

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, realizou na tarde do último domingo, dia 08, uma carreata pelos bairros centrais de Volta Redonda. O ato reuniu seu candidato a vice, Jorge Badé, membros de seu partido, candidatos a vereador da coligação e apoiadores de sua candidatura, os quais percorreram alguns bairros centrais como Aterrado, Vila e Sessenta.

Para Benevenuto, o momento também é uma oportunidade de divulgar seus projetos.

“Esses eventos oportunizam o debate e a divulgação das nossas propostas. Hoje pudemos falar um pouco com as pessoas sobre modernização administrativa, da administração centralizada na Secretaria de Saúde, da educação mais tecnológica, da geração de empregos aliada a capacitação para inovação e ao fomento dos convênios com as universidades, além de muitas outras coisas que queremos” comentou.

O candidato ainda se mostrou contente com o resultado da ação.

“É sempre gratificante ver que as pessoas confiam no meu nome para estar frente de Volta Redonda e nos acompanham nesses momentos. Queremos levar nossos projetos para a prefeitura e isso só será possível com a força conjunta dos eleitores” afirmou.