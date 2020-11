Dayse Penna que se recupera da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Volta Redonda - Na manhã do último sábado, 07, a candidata à Prefeitura de Volta Redonda, Dayse Penna, foi surpreendida com uma manifestação de apoio e carinho à sua candidatura e pela sua recuperação contra a covid-19 na porta de sua casa, no Conforto. Dayse recebeu muitos cartazes e ouviu muitas palavras de incentivo. Também participaram alguns vereadores da coligação, o candidato a vice-prefeito Ademar Esposti e o deputado federal Delegado Antônio Furtado. Nas redes sociais a candidata publicou um vídeo do momento com agradecimentos.



“Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui na porta da minha casa hoje me desejando toda força do mundo, eu já nem sei quem está entusiasmando quem. Meu agradecimento por essa manifestação bonita, que demonstra o quão todos nós estamos envolvidos com o projeto de fazer a nossa cidade funcionar para todos. Muito obrigada e bora lá, temos muito ainda que trabalhar, fazer com que entendam que política não é profissão, é participação cidadã e depende de cada um de nós. Obrigada pela força!”, declarou Dayse em vídeo.



Ademar Esposti, acompanhado de Antônio Furtado, fez uma caminhada na tradicional Feira Livre da Vila Santa Cecília na manhã deste domingo, 08. O candidato ouviu os anseios da população, apresentou as propostas da chapa com Dayse Penna e conquistou mais adeptos para a campanha. Para a candidata à Prefeitura de Volta Redonda a campanha política é o momento de conversar e entusiasmar as pessoas e não poder estar nas ruas nessas duas últimas semanas tem sido um grande desafio.

“Eu ainda estou muito emocionada, essa é a palavra. Nunca chorei tanto em público como tem acontecido ultimamente. Receber essa demonstração de carinho, de respeito e de união para que a gente se mantenha vivo nas ruas, na campanha, é para mim providencial. É a certeza de que não estamos sozinhos, as pessoas se movimentam também. Um projeto não pode ser de si mesmo e é isso que estou percebendo. Não é sobre mim, mas sobre o que significa o nosso propósito. Uma cidade que funcione para todos! Eu estou muito feliz com todas as pessoas que estão ao nosso lado e que estão se levantando para essa candidatura’, falou Dayse ao se emocionar.