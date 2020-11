Trabalho dos ex-alunos do MEP-VR sobre a greve na CSN é lembrado Divulgação

Volta Redonda - O Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) resgatou nestes dias, a história sobre a greve na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Após 32 anos, o MEP-VR, localizou inúmeras memórias nas redes sociais em vídeos, livros, slides, inclusive, um trabalho inédito dos alunos do Pré-vestibular Cidadão do MEP (Turma 2008), aos se completarem 20 anos da greve.

Era dia 7 novembro de 1988, em Volta Redonda, os operários da CSN e seus familiares juntaram-se na luta por direitos já consagrados na recém- promulgada ‘Constituição Cidadã do Brasil’. De acordo com a memória resgata pelo Movimento, a cidade incorporou-se por inteira às reivindicações e, na solidariedade, questionou as brutais mortes dos operários - Wiliam, Walmir e Barroso, no dia 09 de novembro.

