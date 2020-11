Samuca e Fátima Martins caminham pelo bairro São Luís Divulgação

Volta Redonda - O candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, e sua candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, realizaram uma caminhada pelo bairro São Luís, nesta segunda-feira, dia 09, no horário entre meio-dia às 14 horas. O objetivo foi conversar com os moradores do bairro e apresentar propostas para os próximos quatro anos.

Samuca lembrou que a região do bairro São Luís sofreu durante anos com problema de falta de água, o que foi amenizado agora com uma nova rede de abastecimento.

“O investimento dessa nova rede está em fase final. Era um problema de décadas e que estamos resolvendo. E foi assim que fizemos por toda a cidade. Melhoramos abastecimento no Roma, Açude, Vila Brasília e outros”, destacou Samuca.



O candidato a reeleição lembrou, ainda, a luta por um transporte público de qualidade na cidade. “No nosso governo, tivemos coragem de enfrentar as empresas de ônibus, cobrando qualidade, congelando a passagem e buscando fazer a licitação. E essa luta não vai parar. Vamos buscar realizar a licitação porque a cidade merece um transporte de qualidade”, disse.

Samuca também lembrou da proposta do “Uber do ônibus”, que consiste em um aplicativo de transporte coletivo de passageiro, como o Buser e o Ubus. Um site foi lançado detalhando o projeto: www.uberdoonibus.com.br

“Peço às pessoas de Volta Redonda para pesquisarem sobre os candidatos, se eles têm algum processo, impedimento. Sou ficha limpa e nossa candidatura, minha e da Fátima, está apta pela Justiça Eleitoral. A mudança em Volta Redonda foi iniciada em 2017 e a luta não pode parar”, concluiu Samuca.