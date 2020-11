Julgamento contra candidatura de ex-prefeito Neto segue na terça-feira, dia 10 Divulgação

Publicado 09/11/2020 18:53

Volta Redonda - A maioria dos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já se posicionou contrária a candidatura do ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto (DEM). A pedido do Ministério Público Eleitoral, o ex-prefeito teve sua candidatura indeferida pelo juiz Marcelo Dias, em primeira instância.

O motivo da rejeição da candidatura do ex-prefeito foi a inclusão na Lei da Ficha Limpa, tendo em vista que Neto teve duas contas rejeitadas pelo Tribunal do Contas do Estado e posteriormente pela Câmara de Vereadores, dos anos de 2011 e 2013.

O ex-prefeito Neto recorreu da decisão no Tribunal Regional Eleitoral. O início do julgamento foi na sessão desta segunda-feira, dia 09. O relator do caso, desembargador Guilherme Couto votou contra a candidatura do ex-prefeito por conta da Lei da Ficha Limpa. Ele foi acompanhado pelos desembargadores Paulo Cesar Vieira, Ricardo Alberto e Claudio Dell’orto. Formando assim a maioria do colegiado, com quatro votos a favor da inelegibilidade de Neto.

O desembargador Gustavo Teixeira pediu vista da ação de impugnação para analisar melhor o caso. Segundo ele, nesta terça-feira, dia 10, ele irá se posicionar sobe o caso. O desembargador Vitor Marcelo vai esperar a vista da ação para também votar.